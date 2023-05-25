Кличко: Путин хочет получить Украину без украинцев 25 мая, 16:12 Виталий Кличко демонстрирует остатки российской ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киев продолжает подвергаться атакам российских террористов с воздуха, но благодаря слаженной работе всех подразделений ВСУ столица находится под надежной защитой. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время 15-го Киевского форума по безопасности.

«Воздушные атаки России на Киев терпят поражение, так как мы сбиваем большинство воздушных объектов врага. Но, к сожалению, сотни домов в Киеве были разрушены или повреждены. Много людей погибло, среди них много детей. Это не просто „специальная военная операция“, это — террор. Путин хочет получить Украину, но он хочет получить Украину без нас. Поэтому мы защищаем наш город, наш дом, наших детей и наше будущее. и я уверен, что мы остановим и победим Россию в этой войне», — сказал он.

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Виталий Кличко отметил, что единство как в Украине, так и во всем демократическом мире играет ключевую роль в противостоянии агрессору.

«Мы все должны работать над единой повесткой дня, поскольку наше единство действительно имеет огромное значение… Мы благодарим всех наших военных, которые дали нам возможность чувствовать мирную жизнь в нашем родном городе», — резюмировал он.

С начала мая Россия 12 раз атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Практически все воздушные цели были сбиты ПВО.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — основная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.



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