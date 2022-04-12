«Мирные люди умирают каждый день». Николаеву необходимо оружие прямо сейчас — Ким 12 апреля, 13:57 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Николаев (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что Николаеву нужно оружие и оно нужно прямо сейчас.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Честно говоря, нам нужно оружие и оно нам нужно прямо сейчас… Наши люди умирают каждый день. Каждый день, пока ваше оружие идет к нам или не идет к нам, у нас умирают люди. Особенно на Востоке Украины», — сказал он.

Видео дня

По его словам, это большая проблема.

Слушайте подкаст на эту тему

«Россияне, между тем, атакуют нас ракетами, сбрасывают кассетные бомбы. И главная проблема в том, что мирные люди умирают каждый день. Нам нужно оружие, и оно нам нужно очень быстро», — сказал Ким.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.