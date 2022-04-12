«Мирные люди умирают каждый день». Николаеву необходимо оружие прямо сейчас — Ким

12 апреля, 13:57
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Оккупанты обстреляли Николаев (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Оккупанты обстреляли Николаев (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

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Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что Николаеву нужно оружие и оно нужно прямо сейчас.

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«Честно говоря, нам нужно оружие и оно нам нужно прямо сейчас… Наши люди умирают каждый день. Каждый день, пока ваше оружие идет к нам или не идет к нам, у нас умирают люди. Особенно на Востоке Украины», — сказал он.

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https://twitter.com/CNN/status/1513664320227401728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513664320227401728%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-regions%2F3455422-mikolaevu-aknajsvidse-potribna-zbroa-kim.html

По его словам, это большая проблема.

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«Россияне, между тем, атакуют нас ракетами, сбрасывают кассетные бомбы. И главная проблема в том, что мирные люди умирают каждый день. Нам нужно оружие, и оно нам нужно очень быстро», — сказал Ким.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Оружие Война России против Украины Виталий Ким

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