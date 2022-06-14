«Не хотят выходить на передовую». В Николаевской области у оккупантов много оружия, но есть дефицит кадров, умеющих стрелять — Ким

14 июня, 16:31
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Николаевской области у оккупантов много оружия, но есть дефицит кадров, умеющих стрелять.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эрифе национального телемарафона.

«Мое личное мнение, не военное. У оккупантов очень много техники старой и не старой, но она вся стреляет. Имеются большие запасы снарядов. У них больший дефицит кадров, которые смеют стрелять», — сказал он.

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По его словам, важно качество военных, а россияне не хотят выходить на передовую.

https://www.youtube.com/watch?v=vRWdBez46bY&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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