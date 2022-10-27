Виталий Ким заявил, что часть иранских дронов летят от Умани на север 27 октября, 00:23 Ким сообщил, что ВСУ уже сбили часть дронов (Фото:НВ)

Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким сообщил, что иранские дроны летят от Умани в сторону севера Украины.

Он также отметил, что часть беспилотников уже сбили силы ВСУ.

Инфографика: НВ

19 октября американская газета The New York Times сообщила, что Кремлевский режим столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Также собеседники газеты заявили, что иранские инструкторы находятся в Крыму, где обучают российских военнослужащих.

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Позже официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.

Последние массированные удары беспилотниками-камикадзе по городам Украины, в результате которых было повреждено около 30% ее электростанций, могут быть связаны именно с прибытием иранских инструкторов.

В связи с участием Ирана в войне на стороне РФ МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.