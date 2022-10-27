Виталий Ким заявил, что часть иранских дронов летят от Умани на север
Ким сообщил, что ВСУ уже сбили часть дронов (Фото:НВ)
Он также отметил, что часть беспилотников уже сбили силы ВСУ.
19 октября американская газета The New York Times сообщила, что Кремлевский режим столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Также собеседники газеты заявили, что иранские инструкторы находятся в Крыму, где обучают российских военнослужащих.
Позже официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.
Последние массированные удары беспилотниками-камикадзе по городам Украины, в результате которых было повреждено около 30% ее электростанций, могут быть связаны именно с прибытием иранских инструкторов.
В связи с участием Ирана в войне на стороне РФ МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.