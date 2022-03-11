«Вероятный преемник Зеленского». Британская The Times опубликовала репортаж про оборону Николаева и харизматичного губернатора Виталия Кима 11 марта, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Роман Костенко, Дмитрий Марченко, Виталий Ким (Фото:Iryna Gerashchenko / Facebook)

40-летний Виталий Ким, который ежедневными остроумными комментариями вдохновляет жителей Николаева защищать город от российских захватчиков, стал одним из героев публикации влиятельной английской газеты The Times. В подписи к фото редакция предполагает, что Ким может стать следующим после Владимира Зеленского президентом Украины.



НВ приводит перевод статьи, вышедшей под заголовком Вторгшиеся россияне пойдут на корм для собак, говорят в Николаеве. Жители намерены преградить Путину дорогу на Одессу.



Фото: Скриншот The Times

«Мы наблюдаем за россиянами, даже когда они ходят помочиться»

Российские солдаты надеялись на быструю победу в Николаеве, ключевом плацдарме для контроля над Черноморским побережьем, а затем на взятие штурмом Одессы, крупнейшего порта Украины и базы военно-морского флота страны. Их надежды рухнули.

Они столкнулись с упорным сопротивлением, которое стало характерным для страны, стремящейся победить вопреки всем ожиданиям. Жители исторического города дали отпор и заставили войска президента Путина отступить из аэропорта, который был захвачен в прошлые выходные.

Хотя над городом летают снаряды, генерала Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко не пугала перспектива возвращения россиян. По его словам, враги бросали тела своих погибших там, где они падали. «Неприятно это говорить, но их трупы — еда для бродячих собак, — сказал он The Times. — Мы не можем их вернуть из-за продолжающегося обстрела в этих районах».

Он поклялся, что его люди убьют десять россиян за каждого мирного жителя, погибшего в битве за Николаев, города к северо-востоку от Одессы. «Мы знаем, кто эти люди, — добавил он. — У нас огромное количество разведывательных данных, в том числе от наших американских партнеров, мы можем видеть их лица. Мы наблюдать за ними, даже когда они ходят помочиться».

«Гарантируем, что не будем стрелять в российских солдат, которые сдадутся, — заявил Марченко. — Кроме того, мы гарантируем, что экипажам российских танков не будет причинен вред, если они выйдут на наши рубежи с повернутыми назад орудиями главного калибра. Если они совершили преступления, их будут судить, но они останутся живы. Остальные превратятся в корм для псов».

«Русских пацанов отправляют сюда как мясо в мясорубку»

Власти Николаева во главе с Виталием Кимом, харизматичным губернатором области, заявили, что ожидают возобновления штурма в течение ближайших часов. Они опасаются, что россияне попытаются взять город и захватить Варваровский мост через Южный Буг, который откроет им путь к Одессе.

40-летний Ким, назначенный в 2020 году, вдохновил население Николаева взяться за оружие. Его ежедневные видеорепортажи о войне, приправленные колючим юмором и насмешками над россиянами, сделали его популярным на Украине. Когда губернатор вышел из своего кабинета, чтобы поприветствовать The Times, по всему городу были слышны взрывы от артиллерийского обстрела.

«Николаев хочет, чтобы мир знал, что мы очень хороший город с очень хорошими людьми, — сказал он. — А когда война закончится, мы хотим, чтобы сюда приезжали туристы — не русские с автоматами, а люди со всего мира. Мы хотим показать им, что мы гордый город, и именно поэтому мы никогда не пустим сюда врага».

Он сообщил, что во вторник в плен сдались 28 россиян. «Они голодные, грязные, холодные, — утверждает Ким. — Они умоляют о еде и воде. Нам понадобится помощь и автобусы, чтобы вывезти их отсюда. Их отправляют под конвоем полиции в Киев, Винницу и другие города. Многие из них — 19-летние или 20-летние пацаны, которые не понимают, что происходит вокруг. Их просто отправляют сюда как мясо в мясорубку. Мое послание их родителям в России: заберите отсюда своих детей. Они нам не нужны».

Ким говорит, что Николаев знал о своей задаче — помешать россиянам свободно двигаться к Одессе, порту, который обеспечивает поставки на большую часть Украины. «Одесса может спать спокойно, потому что мы не пропустим россиян, — обещает он. — Мы просим Одессу прислать нам припасы, чтобы мы могли продолжать сражаться».



По словам Кима, десятки российских бронемашин были захвачены или брошены. Они находятся в ремонте для последующей передачи на вооружение украинских сил. Губернатор пожаловался, что слесарей слишком мало, чтобы провести ремонт так быстро, как хотелось бы украинцам.

Пока городские больницы справляются с потоком раненых мирных жителей, говорит Ким. Реорганизация медицинских служб во время пандемии COVID-19 позволила создать эффективную систему оказания помощи жертвам войны, а в городских больницах хватает хирургов и медикаментов.

«После окончания войны будем действовать, как израильтяне: придем за каждым и накажем»

Полковник Роман Костенко, ветеран Донбасса, помогает оборонять Николаев со второго дня войны. «С каждым днем морально-психологическая устойчивость украинцев и этого города растет, — сказал он. — Я работал с украинскими спецслужбами и могу вам сказать, что боевой дух и стойкость российских вооруженных сил падают с каждым ударом, который наши силы наносят по ним. Мы увеличим наши удары до такой степени, что они будут думать только о том, чтобы убежать как можно быстрее».



Улица в Николаеве / Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Костенко рассказал, что украинские официальные лица использовали информацию из документов, найденных в брошенных или захваченных российских автомобилях, для составления списка имен и домашних адресов всех, кто нападал на мирных жителей или совершал военные преступления. «Я заверяю, что после окончания войны мы будем действовать, как израильтяне: придем за каждым из них и накажем», — заявил полковник.

«Мы не собираемся сдавать наш город, — поклялся Ким у порога своего офиса. — Если им удастся войти, они будут атакованы со всех сторон. У нас есть сеть улиц с множеством высоких зданий, и с крыш будет легко использовать коктейли Молотова. Они будут сожжены».

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