«Не достают оружием, которым раньше кошмарили». Ким сообщил, что ситуация в Николаевской области улучшилась

30 ноября, 14:21
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Обстрелов в Николаевской области стало меньше, сообщил Виталий Ким (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Обстрелов в Николаевской области стало меньше, сообщил Виталий Ким (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Начиная с 11 ноября, ситуация с безопасностью в Николаеве и области значительно улучшилась. Количество обстрелов в регионе уменьшилось.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Со дня деоккупации Херсона и части Херсонской и Николаевской областей у нас только один тяжелораненый и были единичные обстрелы в акватории возле Очаковской громады. То есть у нас существенно улучшилась ситуация, потому что не достают до нас тем оружием, которым раньше кошмарили город и область», — объяснил он.

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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией более восьми месяцев. Украинской армии также удалось выбить войска РФ с правого берега Херсонской области. Перед этим удалось освободить ряд населенных пунктов Николаевской области, включая Снигиревку.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

https://www.youtube.com/watch?v=7UmcB973GTk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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