РФ разгоняет фейк об «эвакуации» из Николаевской области: Ким резко ответил оккупантам

8 ноября, 13:13
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Виталий Ким подчеркнул, что эвакуация из Николаевской области не планируется (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Виталий Ким подчеркнул, что эвакуация из Николаевской области не планируется (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы эвакуации из Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким резко ответил оккупантам.

У себя в Telegram он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что фейк об «эвакуации» распространяется со ссылкой на фейковый аккаунт пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука.

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Он отметил, что эвакуацию в регионе не планируют.

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«Собираемся эвакуироваться только в сторону Херсона. Не переживайте и следите за официальной информацией», — подчеркнул.

4 ноября кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что в захваченном Херсоне вводят «круглосуточный комендантский час», но позже удалил эту часть обращения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Эвакуация Фейк Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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