Ким рассказал о последствиях ночного удара РФ по Николаеву

17 июля, 09:23
Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 17 июля, российские войска нанесли удар по Николаеву.

Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, ракетному обстрелу подверглись два предприятия.

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«Ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется», — сообщил он у себя в Telegram-канале.

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По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, во время воздушной тревоги в городе прогремело 10 сильных взрывов.

Информации о жертвах или пострадавших среди людей не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины Виталий Ким

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