Ким рассказал о последствиях ночного удара РФ по Николаеву 17 июля, 09:23 Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 17 июля, российские войска нанесли удар по Николаеву.

Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, ракетному обстрелу подверглись два предприятия.

«Ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется», — сообщил он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, во время воздушной тревоги в городе прогремело 10 сильных взрывов.

Информации о жертвах или пострадавших среди людей не поступало.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.