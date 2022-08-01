Трое раненых: Ким рассказал о ночном обстреле Николаева
Кроме людей, в результате удара пострадала медицинская инфраструктура (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)
В результате российского обстрела Николаева в ночь на понедельник, 1 августа, пострадали несколько домохозяйств, трое мирных жителей получили ранения.
Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.
Кроме того, один из снарядов спровоцировал пожар на территории медицинского диспансера.
«Сгорел гуманитраный склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Без жертв. Также разбит травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется», — рассказал глава ОВА.
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