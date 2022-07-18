Виталий Ким пообещал вознаграждение за помощь в задержании вражеских корректировщиков огня 18 июля, 20:21 Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 18 июля, пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.

В своем Telegram-канале Ким рассказал, что россияне через Telegram подкупают украинцев, чтобы те корректировали вражеский огонь в области. По словам главы обладминистрации, вербовщики обещают «анонимность», но Украина эффективно их обнаруживает и «потихоньку ловит».



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Ким сообщил, что сейчас в области прорабатывают инструкцию для тех, кто будет сообщать о вражеских корректировщиках.

«Время такое, что надо тоже помогать… Буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика [в Николаевской области]… Можно уже присматриваться к негодяям, которые помогают русским», — добавил он.



В результате массированного ракетного обстрела россиянами Николаева в ночь на понедельник, 18 июля, был поврежден автосалон и магазин по продаже сельхозтехники.

15 июля оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере десять ракет. Городской голова Александр Сенкевич рассказывал, что за 141 день полномасштабной войны в Николаеве не было бомбардировок только 21 день.

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