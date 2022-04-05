Глава Николаевской ОГА показал момент удара российских оккупантов по детской больнице

5 апреля, 16:27
Цей матеріал також доступний українською
Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи (Фото:Скрин Telegram/Виталий Ким)

Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи (Фото:Скрин Telegram/Виталий Ким)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео удара российских военных по детской больнице.

Соответсвующую видеозапись он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту - детская больница" - подписал видеозапись Ким во вторник, 5 апреля, у себя в Telegram.

Видео дня

Также он запостил фото детской игрушки-работа, возле которой осталась воронка от прилетевшего снаряда.

«А здесь целились в суперсовременную работу на территории больницы» — написал Виталий Ким.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаевская область Детская больница Война России против Украины Виталий Ким

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X