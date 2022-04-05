Глава Николаевской ОГА показал момент удара российских оккупантов по детской больнице
Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи (Фото:Скрин Telegram/Виталий Ким)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео удара российских военных по детской больнице.
Соответсвующую видеозапись он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.
Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи
"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту - детская больница" - подписал видеозапись Ким во вторник, 5 апреля, у себя в Telegram.
Также он запостил фото детской игрушки-работа, возле которой осталась воронка от прилетевшего снаряда.
«А здесь целились в суперсовременную работу на территории больницы» — написал Виталий Ким.
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