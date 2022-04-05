Глава Николаевской ОГА показал момент удара российских оккупантов по детской больнице 5 апреля, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи (Фото:Скрин Telegram/Виталий Ким)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео удара российских военных по детской больнице.



Соответсвующую видеозапись он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Согласно видеозаписи, снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту - детская больница" - подписал видеозапись Ким во вторник, 5 апреля, у себя в Telegram.

Видео дня

Также он запостил фото детской игрушки-работа, возле которой осталась воронка от прилетевшего снаряда.

«А здесь целились в суперсовременную работу на территории больницы» — написал Виталий Ким.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.