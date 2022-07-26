«Пытаются ответить ВСУ». Россияне выпустили по югу Украины 18 ракет — Ким

26 июля, 13:38
По словам Виталия Кима, оккупанты ударили по югу ракетами Х-59 и С-300 (Фото:Скриншот видео Николаевская ОГА)

По словам Виталия Кима, оккупанты ударили по югу ракетами Х-59 и С-300 (Фото:Скриншот видео Николаевская ОГА)

Во вторник, 26 июля, российские войска выпустили по югу Украины 18 ракет.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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«Утром у нас было шесть ракет Х-59 из самолетов и 12 ракет типа С-300. Не все они попали в цель — часть сбили, часть — мимо. Из попавших — часть в критическую инфраструктуру и предприятия. Разрушили они там три неработающие секции железнодорожного моста. Было очень громко, но, к счастью, без жертв», — рассказал он.

Видео дня

По словам Кима, часть российских ракет была нацелена на Николаевскую область, а часть на Одесскую.

«Военные действия уплотняются. Много авиации работает с обеих сторон. С учетом того, что ВСУ уничтожают командные пункты и склады, то они тоже пытаются что-то показать», — добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/watch/?v=389959183121876
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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