«Хотят домой»: РФ свезла под Николаев мобилизованных жителей ОРДЛО — Ким 12 марта, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Как рассказал Виталий Ким, жители ОРДЛО хотят домой, но боятся заградотрядов РФ (Фото:Виталий Ким/Facebook)

Российские оккупанты из-за своих огромных потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО.

Об этом в субботу, 12 марта, сообщил глава местной ОВА/ОДА Виталий Ким.

«У них потери. Гонят уже не технику, а КУНГи (закрытый кузов-фургон военных грузовых — ред.) с людьми. Из „ЛНР/ДНР“. Обыкновенные люди. Их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки. Они говорят: „Мы хотим домой, мы тут пешком дойдем, но заградотряды мешают“… По сути, это все движения для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы», — рассказал Ким.

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