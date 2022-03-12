«Хотят домой»: РФ свезла под Николаев мобилизованных жителей ОРДЛО — Ким

12 марта, 16:45
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Как рассказал Виталий Ким, жители ОРДЛО хотят домой, но боятся заградотрядов РФ (Фото:Виталий Ким/Facebook)

Как рассказал Виталий Ким, жители ОРДЛО хотят домой, но боятся заградотрядов РФ (Фото:Виталий Ким/Facebook)

Российские оккупанты из-за своих огромных потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО.

Об этом в субботу, 12 марта, сообщил глава местной ОВА/ОДА Виталий Ким.

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«У них потери. Гонят уже не технику, а КУНГи (закрытый кузов-фургон военных грузовых — ред.) с людьми. Из „ЛНР/ДНР“. Обыкновенные люди. Их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки. Они говорят: „Мы хотим домой, мы тут пешком дойдем, но заградотряды мешают“… По сути, это все движения для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы», — рассказал Ким.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/5051489564916291/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР ЛНР Николаев Российская агрессия ОРДЛО Война России против Украины Виталий Ким

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