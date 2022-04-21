Разговор с Кимом. В большую политику не планировал и не планирую, сначала надо победить — интервью с главой Николаевской ОВА 21 апреля, 10:12 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким, глава Николаевской военной администрации: оккупанты обстреливают гражданские обьекты и мирных жителей без какой-либо логики (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, рассказывает о крупнейших трофеях ВСУ, добытых на территории области, лишенных логики действиях оккупантов и экономической ситуации в регионе.

В течение последнего месяца Николаевская область остается одной из целей оккупантов, об этом свидетельствуют систематические ракетные обстрелы, которые претерпевает регион. О том, как он переживает эти непростые времена, рассказал глава области Виталий Ким.

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— Как вы сейчас оцениваете ситуацию с безопасностью в Николаеве и области? Чем именно обстреливают регион россияне, откуда они стреляют и куда?

— Цели у них хаотичные. Обстреливают с территории Херсонской области. Обстреливают кассетными боеприпасами, из оружия типа Смерч, и крылатыми ракетами, вот как по Баштанке по больнице они ударили. Также обстреливают из самолетов ракетами.

В Баштанке ударили ракетой по опорной больнице. Гражданские объекты и многоэтажки. Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей.





— По вашему мнению, отказались ли оккупанты от идеи захватить Николаев? Какие вы видите их главные цели на украинском юге?

— Я не знаю, что они там думают. Силы у них сосредоточены. Но сейчас движения я не вижу. По-видимому, это будет зависеть от ситуации на востоке нашей страны.

— Известно, что до войны у части жителей Николаева были пророссийские взгляды. Какие настроения доминируют сейчас, и есть ли люди, которые пытаются помогать россиянам, ставят метки для бомбардировки, распространяют фейки и прочее?

— Я не могу сказать, что Николаев был пророссийски настроен. Были люди, которые, скажем, имели особое мнение. Сейчас таких мнений у жителей Николаевской области нет. Помогать им никто не желает. Те единичные случаи, с которыми работает Служба безопасности… Они сидят в тюрьме. Мы их обнаруживаем и арестовываем. Наказание настигнет каждого! Все об этом знают, и мы с этим ведем борьбу. Но это единичные случаи.

— До войны в горсовете и облсовете Николаева немало мест было у пророссийской ОПЗЖ. Где сейчас все эти люди? Чем занимаются и как себя ведут?

— Часть уехала, часть работает. В том числе, вот депутат областного совета от ОПЗЖ работает в моем штабе. Работает против России! И яростно их ненавидит. Всё зависит от человека, не от партии.

— Как изменилось население Николаева из-за войны, сколько уехало и сколько осталось?

— Данные есть только приблизительные — выехало из Николаева где-то 40−50%. А в такие районы, как Первомайский и севернее, там возвращаются даже. Там меньше уехало людей.

— Какова экономическая ситуация в регионе, как работают предприятия, а также какая ситуация с поставкой лекарств, продуктов?

— Экономическая ситуация плохая — работают, выживают, но ведь мы работаем во время войны. Все это понимают, развивать этот вопрос нет смысла. У нас стоят порты — это основная проблема. Но все пытаются работать, понемногу запускать экономику, хотя идет тяжело. Многие предприятия потерпели разрушения. И элеваторы, и другие, не имеющие отношения к военным вообще. Говорить конкретно, кто и как из крупных работает, я не хочу, могут быть снова обстрелы.

Лекарства и продукты — этого хватает. Мы подготовились. В настоящее время работают почти все аптеки. Даже на оккупированных территориях, передаем туда лекарства. Ситуация контролируемая и стабильная.





— Месяц назад в Николаевской области захватили российский комплекс Панцирь С1. Какова его дальнейшая судьба? Были ли у вас еще случаи захвата какого-нибудь важного, знакового вооружения?

— Это нельзя комментировать. Панцирей вообще захватили три, а не один. А о том, что мы еще захватили… Захватили! Но говорить об этом тоже я не могу. Много техники. Более 50 единиц.

— На ходу? Которая можно дальше использовать?

— Да.





— Где еще в Николаевской области есть оккупированные населенные пункты?

Так, к югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся.





— Вы стали одним из самых популярных украинских блоггеров во время войны. Сколько людей вас смотрит и читает сейчас, и как это сказывается на вашей жизни?

— Никак не сказывается — статистику я не вижу, нет времени. Это только канал для информирования. Сейчас много работы, я реже выхожу [с видео].





— Как вы планируете жизнь после войны? Не собираетесь ли пойти в большую политику?

— Да я и так в большой политике — я председатель ОГА ( в мирное время). Но нет, не планировал, и не планирую, сначала нам нужно победить.

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