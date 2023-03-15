СБУ сообщила о подозрении «главе правительства» террористов «ДНР» — россиянину, который вывозит украинское зерно из Мариуполя 15 марта, 17:15 Виталий Хоценко (Фото:Telegram Хоценко)

Так называемому главе правительства террористической организации «ДНР» Виталию Хоценко заочно объявили о подозрении.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, подозреваемый — гражданин страны-агрессора России, которого в июне 2022 года «назначили» фейковым главой правительства псевдореспублики.



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Он организовывает работу незаконно созданных органов исполнительной власти на временно оккупированной части Донецкой области, «назначает» и «увольняет» так называемых заместителей, министров и глав администраций. Хоценко также выдает и подписывает юридически никчемные «документы» от имени нелегитимных «органов госвласти» террористической организации «ДНР». Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и участие в террористической организации (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258−3 УК Украины).



Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram, Хоценко входит в ближайшее окружение марионетки Кремля Дениса Пушилина, который содействовал его «назначению». Он выполняет задачи страны-агрессора России по материально-техническому обеспечению боевиков, которые участвуют в агрессии против Украины, и отвечает за вывоз украинского зерна, угля и гранита из порта временно захваченного Мариуполя в Россию.

Также Хоценко был одним из ключевых организаторов фейкового референдума о «присоединении» оккупированной части Донецкой области к России.



«Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Впрочем, СБУ знает о его местах пребывания, маршрутах перемещения и ведет комплексные мероприятия по привлечению к ответственности», — добавили в спецслужбе.