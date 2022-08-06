Коллаборант Гура умер после покушения в Новой Каховке

6 августа, 19:14
Виталий Гура перешел на сторону оккупантов после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Виталий Гура / Facebook)

Виталий Гура перешел на сторону оккупантов после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Виталий Гура / Facebook)

Коллаборант Виталий Гура, который был марионеткой Кремля во временно захваченной Новой Каховке, в субботу, 6 августа, умер в реанимации.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемую «замглавы ВГА» Херсонской области Екатерину Губареву.

Ранее пропагандисты писали, что Гуру не успели довезти до оккупированного Крыма и он умер по дороге. Вскоре коллаборант в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что тот находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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По данным российского пропагандистского государственного агенства РИА Новости, в Гуру стреляли из пистолета возле его частного дома в Новой Каховке.

Виталий Гура — бывший староста Днепрянского округа, который после начала полномасштабной войны России против Украины пошел на сотрудничество с оккупантами и был незаконно назначен на должность «заместителя администрации» захваченной Новой Каховки. Об этом законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказывал в интервью Украинской правде.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Покушение Херсонская область Коллаборант Новая Каховка Коллаборационизм

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