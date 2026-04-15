В 2024 году Виталий Борт «засветился» на фото в МИД Панамы (Фото: Схемы/скриншот)

Народный депутат Виталий Борт, избранный от запрещенной ОПЗЖ, а ныне — член депутатской группы Платформа за жизнь и мир, оформлял заграничные командировки , а сам отдыхал с семьей в Майами.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода Схемы, обнародованном в среду, 15 апреля.

Журналисты выяснили, что с 2024 года нардеп несколько раз выезжал в Северную, Центральную и Южную Америку, но почти все отведенное время находился в штате Флорида, где его семья владеет недвижимостью. Также Борт согласовывал у руководства Верховной Рады заграничный отпуск, несмотря на официальный запрет для чиновников ездить за границу не по служебным делам.

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В то же время Виталий Борт пропускал пленарные заседания Рады и комитета по вопросам бюджета, членом которого он является.

Журналисты обратились к депутату за комментариями, но ответа на момент публикации материала не получили.

В частности, в декабре 2024 года Виталий Борт просил руководство Верховной Рады согласовать ему командировку в Мексику «с целью углубления межпарламентского сотрудничества с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна» на период с 20 по 27 декабря. Однако до Мексики он так и не добрался. 19 декабря Борт выехал из Украины и 20 декабря прилетел в Майами, где непрерывно пробыл 10 дней. В Украину нардеп вернулся 31 декабря.

Во время другой командировки Виталий Борт почти две недели, за исключением одного дня, также провел в Майами. Руководство Рады согласовало ему рабочую поездку в Центральную Америку — Панаму, Коста-Рику и Белиз — на период с 12 по 27 октября 2024 года. Из трех заявленных стран Борт побывал только в одной: Схемы нашли фото со встречи Борта и других украинских депутатов в МИД Панамы.

Встреча в Панаме состоялась 17 октября. Перед тем Борт около недели провел в Майами. 16 октября вылетел оттуда, 18-го — вернулся и оставался во Флориде непрерывно неделю.

Как установили Схемы, в Майами депутат летал не только во время командировок, но и иногда — на отдых. Журналисты обратили внимание на командировку Борта в Южную Америку, в которую нардеп попросился с 27 июля по 6 августа 2024-го. 27 июля он выехал из Украины, а уже 31 июля — оказался в Майами. То есть за три рабочих дня он должен был бы посетить три страны — Чили, Аргентину и Парагвай — чтобы потом улететь в Майами и оставаться там до 16 августа.

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В этот период — 7 августа — состоялось заседание парламентского комитета по вопросам бюджета, членом которого является Борт. Нардеп на нем отсутствовал, указанная причина — отпуск. Таким же образом Борт пропустил и еще одно заседание.

Последний раз во Флориду депутат Виталий Борт прилетал 21 января 2026 года — в разгар российских атак на украинскую энергетику, отметили журналисты.

Нардеп вылетел из Майами 15 февраля. На побережье он находился около месяца и за это время пропустил пять пленарных заседаний Верховной Рады. На одном из них на законодательном уровне установили общенациональную минуту молчания.

После возвращения Борт «засветился» в парламент с заметным загаром.

Фото: Схемы

Согласно данным из декларации Борта, с 2021 года его семья владеет в Майами апартаментами площадью 175 квадратных метров. Они записаны на компанию жены нардепа Ольги Борт и его дочери Яны Борт-Щербань.

В декабре 2023 года ГБР сообщало, что расследует возможный служебный подлог документов для выезда за границу нардепом от запрещенной ОПЗЖ. По информации источников NV, речь шла именно о Виталии Борте.

Тогда выяснилось, что после истечения сроков командировки нардеп вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей. В частности, по частным делам он посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию, Францию.

Ранее журналисты проекта Схемы сообщали, что Виталий Борт после 2014 года несколько раз с территории страны-агрессора России въезжал в оккупированный Крым, а его мать в 2019 году получила российское гражданство.

Виталий Борт — ныне член депутатской группы Платформа за жизнь и мир — был депутатом четырех созывов (последнее — с 2019-го). Голосовал за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года. В апреле 2014-го Борт был на заседании Макеевского горсовета, на котором местные депутаты проголосовали за незаконный «референдум о судьбе Донбасса». Борт публично это поддержал.

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В 2024 году Виталий Борт вошел в состав временной следственной комиссии Верховной Рады по использованию средств на строительство фортификаций и закупку дронов, но из-за публичной огласки его оттуда исключили.