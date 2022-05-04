Делайте добро вместе. Visa повышает количество гуманитарных корзин совместного проекта сети VARUS и Минсоцполитики 4 мая, 18:53 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Компания Visa стала партнером гуманитарного проекта торговой сети VARUS «Это Вам от всей души», направленного на обеспечение продуктовыми корзинами социально уязвимых слоев населения во время войны. Теперь при онлайн-оплате на сайте проекта картой Visa компания будет удваивать сумму, что позволит предоставить вдвое больше продуктовых корзин.

Все желающие оказать благотворительную помощь могут на сайте проекта выбрать один из двух типов уже сформировавшихся социальных корзин: стоимостью 250 грн, в которую входят продукты, или 500 грн, в которую кроме продуктов входит гигиеническая продукция. После этого нужно определиться с городом назначения, куда будут доставлены корзины (сейчас уже доступны Днепр, Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Марганец, Запорожье и Киев) и произвести онлайн-оплату. При оплате картой Visa компания удваивает пособие. Условия удвоения действуют вне зависимости от количества приобретенных корзин.

Компания VARUS обеспечивает комплектацию, сбор и отгрузку корзин. Работники же социальных служб осуществляют непосредственную доставку получателям. В первую очередь, помощь будет предоставляться временно переселенным украинцам, жителям домов престарелых и детским интернатам, многодетным семьям, и тому подобное.

Фото: depositphotos

«Российское вторжение существенно отразилось на покупательной способности украинцев и особенно социально незащищенных слоев населения. Поэтому мы присоединились к гуманитарному проекту VARUS и Министерству социальной политики Украины по сбору наборов продуктов для тех, кто в этом нуждается. Мы приглашаем держателей платежных карт Visa присоединиться к поддержке уязвимых групп и удваиваем средства, которые будут потрачены на оплату социальных корзин. Это позволит охватить вдвое больше людей, которые получат эту помощь. А простая механика проекта и удобный интерфейс сайта позволяет каждому быстро присоединиться и стать «цифровым благотворителем», — прокомментировала Светлана Чирва, вице-президентка и региональная менеджерка Visa в Украине.

«С начала войны в Украине, миллионы людей были вынуждены покинуть свой дом и отправиться в более безопасные города нашей страны. Соответственно, стало много тех, кто оказался в тяжелом финансовом положении. Также пострадали и организации, поддерживающие социально уязвимые слои населения. Речь идет о переселенцах, многодетных семьях, людях пожилого возраста и лицах с инвалидностью. Каждый из них нуждается в помощи, а наш проект позволяет эту помощь легко и быстро оказать. И мы рады, что компания Visa удвоит эту помощь при оплате их картами из Украины или любой точки мира», — отметил директор по электронной коммерции VARUS Олег Спирин.

Гуманитарный проект сети супермаркетов VARUS проходит при поддержке Visa и Министерства социальной политики Украины в прямом взаимодействии с управлениями социальной защиты населения и длится до конца месяца. Все, кто поддержит социальную инициативу, будут получать ежемесячный фотоотчет о результатах работы проекта на указанную при оплате электронную почту.

Узнать больше о проекте, обновлении информации о географии распределения помощи, процедуре получения корзины и другие детали вы можете на сайте проекта: https://go.varus.ua/dobro/ или позвонив на горячую линию: 080−03−07−080.

Справка о VARUS

VARUS — национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ретейла Украины компанией «Омега». Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, а на сегодняшний день их уже 101 в 25 городах Украины. Кроме широкого ассортимента украинских и зарубежных брендов, в сети VARUS представлены продукты собственных торговых марок: ТМ Origin, Выгода, Чистая Выгода, Varto, Varto Clean, Varto Soft и Varto Kids, Trixi, BOHEMA. Товары под этими брендами отличаются высоким качеством и низкой ценой по сравнению с аналогами, потому что производятся на лучших украинских фабриках специально для VARUS.

С первого дня войны компания перечислила 2,5 миллиона гривен фонду «Повернись живим» и передала продуктов и средств гигиены на помощь ВСУ, ТРО, переселенцам, киевлянам, которые скрывались от обстрелов в киевском метро, жителям освобожденных, но разрушенных населенных пунктов более чем на 10 миллионов гривен.

Справка о Visa

Visa (NYSE: V) — мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях ежегодно. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com.ua.

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