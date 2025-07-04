Производит термобарические боеприпасы: Генштаб подтвердил поражение предприятия в Подмосковье РФ

Дым и огонь в Сергиевом Посаде под Москвой, Россия, 4 июля 2025 года (Фото: Social Media via REUTERS)

Силы обороны Украины в пятницу, 4 июля, поразили Научно-исследовательский институт прикладной химии в Сергиевом Посаде Московской области РФ. Предприятие производит, в частности термобарические боевые части для шахедов, сообщил Генштаб ВСУ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подтверждено, что дроны непосредственно поразили цель. На месте удара зафиксирован пожар и сильное задымление.

АО ФНПЦ Научно-исследовательский институт прикладной химии в Сергиевом Посаде в Подмосковье является важным звеном для российского ВПК, подчеркнули в Генштабе.

Ранее 4 июля сообщалось о взрывах в Сергиевом Посаде Московской области. Местные власти заявляли о повреждении и пожаре на электроподстанции.

В Сети публиковали кадры сильного задымления в районе Сергиевого Посада.