Производит термобарические боеприпасы: Генштаб подтвердил поражение предприятия в Подмосковье РФ

4 июля, 12:18
Поделиться:
Дым и огонь в Сергиевом Посаде под Москвой, Россия, 4 июля 2025 года (Фото: Social Media via REUTERS)

Дым и огонь в Сергиевом Посаде под Москвой, Россия, 4 июля 2025 года (Фото: Social Media via REUTERS)

Силы обороны Украины в пятницу, 4 июля, поразили Научно-исследовательский институт прикладной химии в Сергиевом Посаде Московской области РФ. Предприятие производит, в частности термобарические боевые части для шахедов, сообщил Генштаб ВСУ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подтверждено, что дроны непосредственно поразили цель. На месте удара зафиксирован пожар и сильное задымление.

Реклама

АО ФНПЦ Научно-исследовательский институт прикладной химии в Сергиевом Посаде в Подмосковье является важным звеном для российского ВПК, подчеркнули в Генштабе.

Читайте также:
Собирает «глаза» для бронетехники РФ: в Ростовской области дроны атаковали Азовский оптико-механический завод

Ранее 4 июля сообщалось о взрывах в Сергиевом Посаде Московской области. Местные власти заявляли о повреждении и пожаре на электроподстанции.

В Сети публиковали кадры сильного задымления в районе Сергиевого Посада.

Редактор: Юлия Рябовил
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X