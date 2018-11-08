08 ноября 2018, четверг

VIP-камеры для криминальных авторитетов и тайник с ножами. В Житомирской колонии обнаружили ряд нарушений

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Тайник с ножами нашли в одном из производственных помещений колонии
Фото: ГПУ

Тайник с ножами нашли в одном из производственных помещений колонии

Генпрокуратура заявила о ряде систематических нарушений в Житомирской исправительной колонии №4.

По данным ведомства, условия проживания, труда и лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми.

В течение последних двух лет осужденных необоснованно заставляли выполнять работы без заключения трудовых договоров, многие из них не получали заработной платы.

В ГПУ подчеркнули, что в учреждении не лечили заключенных, для оказания медицинской помощи не было необходимых лекарств. Медицинское оборудование оказалось непригодным для использования или вообще отсутствовало. Большинство жилых, бытовых и производственных помещений находятся в антисанитарном состоянии, нуждаются в ремонте и обновлении.

Выяснилось, что криминальным авторитетам, которые в большинстве случаев являлись выходцами из других стран, создавались улучшенные условия проживания. Были оборудованы отдельные комнаты со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, мебелью и бытовыми приборами. Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не в администрации учреждения, а у одного из нарушителей режима.

Кроме того, в одном из производственных помещений сотрудники ГПУ нашил замаскированный тайник с четырьмя ножами. 

По фактам, установленным работниками профильного управления, в прокуратуру Житомирской области направлены материалы по регистрации уголовных производств по ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

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