Виолетта жива. В Харьковской области нашли двухлетнюю девочку, которую сотни людей искали более трех суток 27 мая, 14:02 Поисковая команда с найденной Виолеттой Мужичук (Фото:Владимир Тимошко / Facebook)

В субботу, 27 мая, в Харьковской области нашли живой двухлетнюю Виолетту Мужичук, которая около 19:00 23 мая исчезла со двора дома ее семьи в селе Скрипаи (Слобожанская громада).

О том, что маленькую девочку нашли живой после более чем трех суток поисков, 27 мая сообщил Владимир Тимошко из главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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Девочку нашли в густом лесу в кустах, в 6 км от ее дома, уточнил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Три ночи она провела в лесу.



«Мы каждый день молились, чтобы девочку нашли живой. Виолетта жива, мы ее нашли. Сегодня на ее поиски вышло почти 1000 человек. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Виолетта жива, и это счастье. Это результат совместной работы. Благодарен всем за такую изнурительную, но блестящую и результативную работу. Врачи оказывают девочке медицинскую помощь. Спасибо всем. Живи, девочка!», — написал Тимошко.

Он также обнародовал несколько фото найденной Виолетты и спасательной команды. Судя по ним, девочку нашли в лесистой местности.

По данным полиции, двухлетняя Виолетта Мужичук исчезла 23 мая около 19:00 со двора дома в селе Скрипаи (Слобожанская громада Харьковской области), где проживает ее семья.

С самого начала поисков правоохранители склонялись к версии, что ребенок потерялся. Начальник ювенальной превенции райуправления полиции Александр Чигринов рассказал Суспільному, что в семье не слишком пристально следили за детьми, хотя в целом уход за ними не вызвал вопросов у правоохранителей.

«Сколько мы общались с семьей, с односельчанами, то отношение к детям нормальное. Однако относятся к детям не слишком внимательно, то есть они могут спокойно выйти во дворе гулять без присмотра матери, это для их семьи нормально. Мать пропавшей девочки также воспитывалась в таких условиях», — рассказал Чигринов. По его словам, дети в семье «не грязные, накормленные». «Как раз когда девочка пропала, мама собиралась выпекать пирог. Дети более самостоятельные уже, могут сами гулять - я считаю, это неправильно», — добавлял он в разговоре с Суспільним.

На тот момент, когда поиски еще продолжались, вопрос привлечения матери к ответственности не обсуждался, отметил представитель ювенальной превенции.

За несколько суток поисков девочки участие в спасательной операции приняли сотни людей. Поиски охватили участок от дома до 5 км до реки Северский Донец, спасатели прочесывали лес, водолазы осматривали реку Гнилицу.

Волонтеры поисково-спасательного отряда Милена призывали участвовать в поисках всех желающих.

