«Никаких тайн не будет». Виновные в быстрой оккупации Херсонской области будут названы — Данилов

23 ноября, 15:28
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Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что имена ответственных за оккупацию российскими войсками значительной части Херсонской области в начале полномасштабного вторжения будут названы.

В интервью Радио Свобода он заявил, что соответствующие органы будут заниматься этим вопросом.

«Что касается вашего вопроса, то соответствующие органы будут заниматься этим вопросом, как и было обещано. И никаких тайн здесь не будет. Те люди, которые, если они будут признаны виновными в тех или иных вещах по Херсону или другим территориям, обязательно будут названы», — заявил он.

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Он подчеркнул, что «рано или поздно все всем будет известно».

Российские войска оккупировали часть Херсонской области почти в начале полномасштабного вторжения.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=9kKg4zTPxBc

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СНБО Российская агрессия Херсонская область Алексей Данилов Война России против Украины

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