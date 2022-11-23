«Никаких тайн не будет». Виновные в быстрой оккупации Херсонской области будут названы — Данилов
Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что имена ответственных за оккупацию российскими войсками значительной части Херсонской области в начале полномасштабного вторжения будут названы.
В интервью Радио Свобода он заявил, что соответствующие органы будут заниматься этим вопросом.
«Что касается вашего вопроса, то соответствующие органы будут заниматься этим вопросом, как и было обещано. И никаких тайн здесь не будет. Те люди, которые, если они будут признаны виновными в тех или иных вещах по Херсону или другим территориям, обязательно будут названы», — заявил он.
Он подчеркнул, что «рано или поздно все всем будет известно».
Российские войска оккупировали часть Херсонской области почти в начале полномасштабного вторжения.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.