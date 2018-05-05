Виноградарь в Киеве затянуло густым дымом, в соцсетях сообщают о запахе гари - фото

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Смог сопровождается едким запахом гари
Фото: Kolomiiets Dmytro via Facebook

Смог сопровождается едким запахом гари

В субботу утром, 5 мая, жилой массив Виноградарь в Киеве окутал густой смог.

Как сообщают жители в соцсетях, с ночи на улице и в квартирах слышится едкий запах гари. Люди жалуются на то, что невозможно открыть окна и нечем дышать.

Причина появления смога не сообщается, однако жители массива предполагают, что его мог спровоцировать пожар на фруктовых садах агрокомбината Пуща-Водица.

В ГСЧС пока не комментируют ситуацию.

В соцсетях также публикуют фото задымленных улиц.

 

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