Виноградарь в Киеве затянуло густым дымом, в соцсетях сообщают о запахе гари - фото

В субботу утром, 5 мая, жилой массив Виноградарь в Киеве окутал густой смог.
Как сообщают жители в соцсетях, с ночи на улице и в квартирах слышится едкий запах гари. Люди жалуются на то, что невозможно открыть окна и нечем дышать.
Причина появления смога не сообщается, однако жители массива предполагают, что его мог спровоцировать пожар на фруктовых садах агрокомбината Пуща-Водица.
В ГСЧС пока не комментируют ситуацию.
В соцсетях также публикуют фото задымленных улиц.
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