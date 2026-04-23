14 апреля 2026 года в Киеве состоялось отраслевое мероприятие «Виноградарско-винодельческая отрасль — изменения, которые обещают улучшение? Диалог бизнеса и государства». Организаторами выступили Украинская виноградарско-винодельческая ассоциация (далее — УВВА) совместно с Ассоциацией крафтовых виноделов Украины.

В мероприятии приняли участие: представители бизнеса, органов государственной власти, профильных министерств, комитетов Верховной Рады Украины и экспертной среды. В центре обсуждения — практическая реализация законодательных изменений, совершенствование регуляторной политики и формирование эффективной модели взаимодействия государства и бизнеса для устойчивого развития отрасли.

Реклама:

Фото: УВВА

Фото: УВВА

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил важность консолидации рынка для формирования согласованных предложений к государству. По его словам, такой подход позволяет обеспечить баланс интересов и ускорить имплементацию решений. Отдельно он отметил значение принятого законопроекта «О винограде, вине и продуктах виноградарства».

Среди ключевых тем мероприятия:

взаимодействие государства и бизнеса ( налогообложение, акциз, лицензирование, земельный кадастр);

практическое применение Закона Украины « О винограде, вине и продуктах виноградарства»;

влияние глобальных тенденций на развитие украинской винодельческой отрасли.

Как отметила основательница и председатель Украинской виноградарско-винодельческой ассоциации Наталья Бурлаченко, организация создана как платформа для объединения участников рынка:

«Сейчас у нас в отрасли есть много проблем, много нерешенных вопросов, но мы движемся уверенно для того, чтобы наши виноделы, наши виноградари чувствовали поддержку. Целая отрасль, все ассоциации работают на то, чтобы им было легче производить, легче сажать, легче собирать и, конечно, реализовывать свою продукцию».

Юлия Прохода, патентный поверенный Украины и адвокат, обратила внимание на новые возможности, которые открыл закон «О винограде, вине и продуктах виноградарства», вступивший в силу 1 января 2026 года. В частности, он гармонизирует украинское законодательство с европейскими подходами, расширяет перечень винодельческой продукции, включая деалкоголизированные вина, и упрощает регуляторные процедуры для производителей. Также закон закрепляет развитие географических указаний, формирующих уникальность украинского вина на международном рынке.

Реклама:

Фото: УВВА

О создании единого Виноградарско-винодельческого реестра сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык. По его словам, запуск реестра запланирован с 1 января 2027 года, где будет аккумулироваться информация о производителях, виноградниках, продукции и декларации.

Также государство развивает цифровые инструменты взаимодействия, в частности Единый портал государственных знаний AKIS, членом которого стала УВВА и ДАР.

Фото: УВВА

Известный режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился своим видением того, как художественная отрасль и киноиндустрия могут приобщиться к продвижению украинского вина как в Украине, так и за ее пределами, и оживил дискуссию о том, как это можно делать более эффективно.

Фото: УВВА

Практическим завершением мероприятия стала сравнительная дегустация терруарных вин Украины: участники имели возможность оценить одинаковые сорта винограда, выращенные в разных регионах и терруарах страны, что наглядно продемонстрировало влияние природных условий на вкусовые характеристики вина.

Фото: УВВА

Фото: УВВА

Дегустацию дополнили украинский хлеб от ресторана «Глек» и крафтовые сыры от локального производителя «Добра Ферма», что подчеркнуло уникальность национальных гастрономических сочетаний и потенциал украинской продукции.

Партнеры мероприятия:

Big Wines

Vinos de La Luz

46 Parallel Wine Group

Международный альянс за ответственное питье

Институт культуры Украины

Школа сомелье « Мастер-класс»

Мастер-класс» Wines of Ukraine

Ассоциация крафтовых виноделов Украины

ГЛЕК

tv7.studio

Diosaflor

Borsch

Моршинская

VINOMAN

Кафедра технололгии вина и сенсорного анализа Одесского национального технологического университета

Информационные партнеры мероприятия:

Реклама:

DRINKS+

NV

Технологии и Инновации