Винница четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых комфортных городов Украины

Больше всего довольны своим городом и динамикой изменений в нем жители Винницы

Рейтинг самых комфортных городов, по мнению их жителей, возглавила Винница.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Такими оказались данные Всеукраинского муниципального опроса, который проводился Социологической группой Рейтинг по заказу международного республиканского института и профинансирован правительством Канады. Участники опроса оценивали свои города по качеству 22 сфер и услуг.

В каких областных центрах украинцы живут комфортно, а где недовольны своим городом

Наиболее комфортно в своем городе себя чувствуют жители винницы. Винница возглавляет рейтинг удовлетворенности качеством сфер и услуг, а также взаимодействия с местными властями четвертый год подряд. Также своим городом довольны жители Луцка, Харькова и Мариуполя. Хуже о комфорте в родном городе отзываются в Сумах, Ужгороде, Черновцах и Херсоне.

Наиболее удобными для пассажиров общественного транспорта являются Винница, Харьков и Хмельницкий. Для велосипедистов - Винница, Львов и Ивано-Франковск. Для пешеходов в целом - Винница, Тернополь и Луцк.

Отношение представителей местных властей к гражданам опять-таки лучше всего оценивают жители Винницы - 76% из них оценивают его хорошо или очень хорошо. Кроме того, хорошие оценки местным властям дают Запорожье, Харьков и Ужгород. А вот недовольных местными властями больше всего всего в Одессе, Полтаве и Херсоне.

Почему Винница?

Винница остается также лидером по направлению развития города в целом. 65% винничан считают, что дела в городе идут в правильном направлении. А Полтава, Херсон и Северодонецк, по мнению их жителей, развиваются в неправильном направлении.

За последние годы в Виннице значительно улучшилась инфраструктура и качество предоставления услуг, отмечает главный редактор издания Винниця.Инфо Анна Гаращук.

В Виннице давно работает электронная очередь регистрации в детский сад - главный редактор издания Винниця.Інфо Анна Гаращук / Фото: Сергей Моргунов via Facebook

"Город меняется, развивается, меняются улицы, улучшаются дорожные покрытия, делаются новые зоны отдыха. Образование упорядочивается - в Виннице давно работает электронная очередь регистрации в детский сад. Так же с административными услугами - когда человек обращается за справкой, ему удобнее в прозрачном офисе, он видит, с кем он общается, когда у него очередь подходит", - рассказала Гаращук о состоянии дел в городе.

Изменения на местах и ​​децентрализация

Исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан отметил, что оценка жителями городов комфорта жизни может не отражать реальных изменений в населенном пункте. Мнение граждан является субъективным, поэтому города, в которых произошли изменения к лучшему, могут быть недооцененными своими жителями, считает Слобожан. Впрочем, влияние децентрализации на местах украинцы почувствовали, убежден директор Ассоциации городов.

"Происходят реформы, и общая тенденция - что уровень доверия к местным властям в течение трех лет начинает увеличиваться, поскольку у них расширились полномочия, увеличилась ресурсная база. Каждый муниципалитет в том или ином направлении сделал очень серьезные шаги по улучшению качества жизни своих граждан и это им позволили начать именно реформы децентрализации", - отмечает Слобожан.

По оценкам Кабмина, местные бюджеты получили от реформы децентрализации дополнительно более 100 млрд грн.