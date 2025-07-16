Россияне выпустили по Виннице и области 28 шахедов, повреждены два промышленных объекта, пожары еще ликвидируют

В ночь на 16 июля российские оккупанты атаковали Винницкую область 28 шахедами, в результате чего были повреждены промышленные объекты. Пострадали восемь человек.

Об этом сообщает Винницкая ОВА.

Обновлено в 10:15. В ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки на область пострадали восемь человек.

Под ударом оказались два объекта гражданской промышленности, где возникли масштабные пожары.

Один пожар уже ликвидирован, на другом объекте работы продолжаются.

Среди пострадавших пятеро — с ожогами разной степени.

Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом — спасатели еще над этим работают.

Также в области повреждены четыре жилых дома. Один из домов получил существенные повреждения.

Всего Винницкую область атаковало 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено.

В ночь на 16 июля российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА. Взрывы также раздавались в Киеве, Харькове и Кривом Роге.

В местных Телеграм-каналах сообщали о масштабном пожаре в Виннице после шахедной атаки.

В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры города.