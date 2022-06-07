«Ноу-хау рассматривают в ВСУ». В Винницкой области изобретатели сумели повысили эффективность работы ПВО — ОВА

7 июня, 16:21
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В Винницкой области сумели повысили эффективность работы ПВО (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

В Винницкой области сумели повысили эффективность работы ПВО (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в области изобретатели сумели повысили эффективность работы ПВО.

«Благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО нашего региона», — сказал он на брифинге.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=-6CYu7vrVnI

По его словам, «винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины».

В субботу, 21 мая, в небе над Винницкой области сбили российскую ракету.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6kIwwzAuMQ&t=14s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ПВО Винницкая область Война России против Украины

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