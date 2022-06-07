«Ноу-хау рассматривают в ВСУ». В Винницкой области изобретатели сумели повысили эффективность работы ПВО — ОВА
В Винницкой области сумели повысили эффективность работы ПВО (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в области изобретатели сумели повысили эффективность работы ПВО.
«Благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО нашего региона», — сказал он на брифинге.
По его словам, «винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины».
В субботу, 21 мая, в небе над Винницкой области сбили российскую ракету.
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