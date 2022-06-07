«Ноу-хау рассматривают в ВСУ». В Винницкой области изобретатели сумели повысили эффективность работы ПВО — ОВА 7 июня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською В Винницкой области сумели повысили эффективность работы ПВО (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в области изобретатели сумели повысили эффективность работы ПВО.

«Благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО нашего региона», — сказал он на брифинге.

Видео дня

По его словам, «винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины».



В субботу, 21 мая, в небе над Винницкой области сбили российскую ракету.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.