Ракетный удар России по Виннице: восемь человек ищут, 19 погибших идентифицировали

15 июля, 16:10
Последствия российского ракетного удара по центру Винницы, 15 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия российского ракетного удара по центру Винницы, 15 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате российских ракетных ударов по центру Винницы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook в пятницу, 15 июля. Он рассказал, что среди погибших трое детей — четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

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«Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован. В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней девочки», — написал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что 14 родственников пропавших без вести дали биологические образцы, а специалисты провели более 200 сопоставлений — так идентифицировали 12 из 19 погибших. Всего за медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 человека госпитализированы, среди них четыре ребенка. Восемь человек считаются пропавшими без вести.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid02hZ38fDH8NTL25KsEFJZDvtVkhpZTGYYtnAkyM1TpWLMFGfJdMZm8KdhTTxvxZKGcl

По информации заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, без вести пропали 11 человек.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли, среди них трое детей — одна девочка и два мальчика.

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Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Момент ракетного удара по центру Винницы

https://www.youtube.com/embed/EVFmwSdL0Uc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Винница Полиция Ракетные удары Национальная полиция Украины Нацполиция Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Игорь Клименко Ракетный удар

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