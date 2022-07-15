Ракетный удар России по Виннице: восемь человек ищут, 19 погибших идентифицировали 15 июля, 16:10 Последствия российского ракетного удара по центру Винницы, 15 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате российских ракетных ударов по центру Винницы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook в пятницу, 15 июля. Он рассказал, что среди погибших трое детей — четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.



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«Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован. В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней девочки», — написал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что 14 родственников пропавших без вести дали биологические образцы, а специалисты провели более 200 сопоставлений — так идентифицировали 12 из 19 погибших. Всего за медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 человека госпитализированы, среди них четыре ребенка. Восемь человек считаются пропавшими без вести.



По информации заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, без вести пропали 11 человек.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли, среди них трое детей — одна девочка и два мальчика.

Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Момент ракетного удара по центру Винницы https://www.youtube.com/embed/EVFmwSdL0Uc

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