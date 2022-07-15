Ракетных ударов РФ по Виннице было три — глава ОВА

15 июля, 20:33
Последствия российского ракетного удара по Виннице, 15 июля 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

Последствия российского ракетного удара по Виннице, 15 июля 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

В пятницу, 15 июля, на месте российского ракетного удара по центру Винницы нашли двигатель от третьей ракеты Калибр.

В эфире всеукраинского телемарафона глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сказал, что ракет было три. Сейчас на месте преступления работают следователи и прокуроры, проводятся контрразведывательные мероприятия, свидетелей опрашивают.

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«Запуск был из акватории Черного моря, [по имеющейся информации], с подводной лодки. Удар нанесли по центральной площади Замостянского района города тремя ракетами. Две вражеских ракеты наша ПВО сбила на территории Винницкой области», — сообщил он.

По информации главы ОВА, в результате российского военного преступления полностью сгорели 50 автомобилей, повреждены более 50 домом. Здание Дома офицеров полностью разрушено, в Доме быта выбиты все окна.

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Известно о 23 погибших, среди которых трое детей — четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет, за медицинской помощью обратились 182 человека, 82 — госпитализированы.

По данным ГСЧС, 11 человек считаются пропавшими без вести, их ищут.

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14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Дом офицеров, в котором проходили концерты украинских звезд, работали детские кружки и общественные организации, после ракетной атаки придется снести.

Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Момент ракетного удара по центру Винницы

https://www.youtube.com/embed/EVFmwSdL0Uc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Винница Ракетные удары Винницкая область Военные преступления РФ Война России против Украины Ракетный удар Калибр

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