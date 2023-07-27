Возле Винницы вчера сбили две российские ракеты: ранены пять человек 27 июля, 14:00 Работа ППО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время атаки России в среду, 26 июля, в пригороде Винницы сбили две крылатые ракеты Калибр. Пять человек получили ранения в результате падения обломков.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, россияне нанесли удар около 14:00. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

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Также обломки повредили хозяйственные и технические помещения. Сейчас власти уточняют размер ущерба.

Накануне Россия дважды за день обстреляла Украину ракетами. Днем взрывы слышали в Житомирской и Винницкой областях. Вечером под ударом были западные регионы, в частности аэродром в Хмельницкой области. В Генштабе заявили, что за сутки сбили 40 ракет, а в ночь на 27 июля — восемь иранских дронов-камикадзе Shahed.