Пять человек находятся в критическом состоянии после ракетного удара россиян по Виннице, всего пострадавших 117

14 июля, 21:35
Последствия ракетного удара России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия ракетного удара России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что пять человек находятся в критическом состоянии после ракетного удара россиян по центру Винницы в в четверг, 14 июля.

В эфире всеукраинского телемарафона глава МВД сообщил, что сейчас известно о 23 погибших, несколько человек скончались в больнице. Среди погибших трое детей: девочка, которая гуляла с матерью, погибла на месте, за жизнь женщины сейчас борются врачи. Еще один ребенок погиб в автомобиле.

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За медицинской помощью обратились 117 человек, 34 были тяжело ранены, пять человек находятся в критическом состоянии. Среди раненых — четверо детей.

Монастырский подтвердил, что россияне выпустили ракеты Калибр с подлодки в Черном море. Две ракеты силы ПВО сбили над Винницкой областью, еще две — ударили по центру города.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/577608740561349

По информации главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 21:00 29 человек считаются пропавшими без вести. Госпитализирован 71 раненый.

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Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома. На месте ракетных ударов начался пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

СБУ открыла уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Новые подробности удара по Виннице. 22 погибших, 46 пропали без вести

https://www.youtube.com/embed/C1kSiSNo8YM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Винница Ракетные удары Подлодка Денис Монастырский Война России против Украины Ракетный удар Калибр

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