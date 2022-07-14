Ракетный удар России по Виннице: из 22 погибших опознали шесть, 39 человек пропали без вести 14 июля, 18:05 Последствия ракетных ударов России по Виннице, во время которых погибли 22 человека, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Правоохранители смогли идентифицировать только шесть из 22 погибших в результате ракетного удара России по Виннице в четверг, 14 июля.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

«Для установления личностей погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Номера горячей линии: 050−222−03−26 или 59−42−00», — сказал Клименко.

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Двух пропавших без вести нашли среди раненых, одного — среди погибших. В списке пропавших в результате ракетных ударов страны-террориста остаются 39 человек, около 100 человек получили травмы разной степени тяжести. Повреждены более 50 домов и более 40 машин.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте ракетных ударов начался пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей. Россияне нанесли удары ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря. Предварительно, всего по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбила ПВО.

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