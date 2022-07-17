«Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту». Здание Дома офицеров сносить не будут — глава Винницкой ОВА

17 июля, 16:15
Разрушенный в результате удара России Дом офицеров в Виннице (Фото:REUTERS/Stringer)

Разрушенный в результате удара России Дом офицеров в Виннице (Фото:REUTERS/Stringer)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пришли к выводу, что здание Дома офицеров в Виннице после ракетного удара Россией по центру города — аварийное. Однако полностью сносить его не будут.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Здание обследовали специалисты и решили разбирать завалы. По словам городского головы, о сносе всего объекта речь не идет — демонтируют только аварийные конструкции, где опасно.

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«Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом устойчивости Винницы», – заявил Борзов.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Российские оккупанты использовали для удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, ударов было три. В результате российской атаки погибли 24 человека, в том числе трое детей. Врачи оказывают помощь еще 68 пострадавшим.

Разрушениям подверглись Дом офицеров, который использовался в качестве концертного зала и помещения для кружков, дом быта Юбилейный и диагностический центр. Ранее Борзов сказал, что здание Дома офицеров снесут.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Винница Ракетные удары Война России против Украины

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