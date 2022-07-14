Ракетный удар РФ по Виннице: большинство пострадавших не отреагировали на сигнал тревоги — МВД

14 июля, 22:18
Последствия ракетных ударов России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

Последствия ракетных ударов России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

Большинство пострадавших в результате российского ракетного удара по Виннице в четверг, 14 июля, не отреагировали на сигнал воздушной тревоги.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.

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По словам министра, большинство пострадавших в момент ракетной атаки россиян находились на улице: «К сожалению, люди не отреагировали на [сигнал воздушной тревоги], который был за 20 минут до трагедии, и продолжали движение, поэтому очень много раненых в этот момент оказались на улице».

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Монастырский также сообщил, что спасатели на 30% разобрали завалы, в результате ракетного удара повреждены около 40 зданий. Первый заместитель министра Евгений Енин в эфире телемарафона сказал, что разбор основной массы завалов планируют закончить 15 июля.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/577608740561349

По информации ГСЧС, по состоянию на 22:00 известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и 117 пострадавших в результате российской атаки. 39 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

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Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы.

От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома. На месте ракетных ударов начался пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

Предварительно, РФ выпустила по Виннице четыре ракеты Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря, две из них сбила украинская ПВО.

СБУ открыла уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.youtube.com/embed/C1kSiSNo8YM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Винница МВД Украины ГСЧС Ракетные удары Тревога Денис Монастырский Война России против Украины Воздушная тревога

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