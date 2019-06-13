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VILLA KRIM: фаворит по созданию историй!

Сегодня, 11:03
Новости компаний
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VILLA KRIM: фаворит по созданию историй! - фото

VILLA KRIM

Вина Villa Krim побеждают конкурентов в рамках ежегодного конкурса торговых марок «Фавориты Успеха»

Обещая удерживать лидирующие позиции — Villa Krim всегда держит слово! Вот и сейчас бренд рад сообщить, что уже традиционно вина Villa Krim побеждают конкурентов в рамках ежегодного конкурса торговых марок «Фавориты Успеха». По результатам независимого исследования потребительских предпочтений именно вина Villa Krim получили статус Фаворит Экспертов — 2018 в категории «вино украинского производства»!

Ольга Бовт, бренд-менеджер ТМ Villa Krim: «Нам очень приятно, что так много украинцев в 2018 году, купив бутылочку тихого или игристого вина, позволили Villa Krim стать свидетелем ярких моментов своей жизни.

ТМ Villa Krim — благодарна своим поклонникам, за то что из года в год неизменно получает почетный статус победителя!

VillaKrim — самое востребованное вино Украины и мы благодарны вам, нашим поклонникам, за выбор и возможность дарить радость, настроение и новые впечатления. В Villa Krim, мы верим, что вселенная состоит не из атомов, а из историй! А потому, очень большое количество людей, влюбленных в свое дело, работали над тем, чтобы удивительное вино Villa Krim стало свидетелем самых счастливых историй в жизни каждого украинца. И каждая бутылка из любой коллекции Villa Krim — это результат особого труда и вдохновения каждого нашего сотрудника. Ведь Villa Krim — это особенное для особенных."

Ежегодно конкурс «Фаворит Успеха» проходит с целью определения наилучших и самых любимых торговых марок украинского рынка и бренд Villa Krim — горд и благодарен своим поклонникам, за то что из года в год неизменно получает почетный статус победителя!

Организатор конкурса «Фавориты Успеха» в Украине Людмила Пархоменко отметила: «Мы считаем, что, если есть какой-то товар или услуга, и есть ассортимент конкурентных предложений — значит можно определить и лучшую из них. Значит можно на основании многочисленных отзывов и рекомендаций, составить простой и прозрачный рейтинг, который в результате позволит определить рекомендацию № 1 — лучший выбор для покупателя».

Все данные исследований народных предпочтений обработаны специалистами маркетинговой исследовательской компании InMind и подтверждены аудитом Киевского международного института социологии (КМИС). Рейтинги игроков рынка было зафиксировано по состоянию на конец прошлого года по более чем 600-м номинациям и опубликованы в свободный доступ на FAVOR.com.ua.

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