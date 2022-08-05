«Готовы к любому развитию событий». В районе Кривого Рога фиксируется скопление вражеских войск — Вилкул 5 августа, 10:50 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе Кривого Рога фиксируется скопление вражеских войск, заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в городе построена многоэшелонированная, глубокая оборона.

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«Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высокий боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий», — сказал он.

Вилкул заявил, что в Кривом Роге настроение патриотическое.

«Если есть какое-то количество подонков, то ими занимаются спецслужбы», — сказал он.

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