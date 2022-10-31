В Кривом Роге российская ракета попала в промышленное предприятие, еще две удалось сбить 31 октября, 13:03 Россия нанесла массированный ракетный удар (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В понедельник, 31 октября, в Кривом Роге российская ракета попала в промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, еще две ракеты были сбиты.

«Кривой Рог. Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета — попадание в промышленное предприятие», — написал он.

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Вилкул заявил, что есть разрушения, но без потерь.

По словам Вилкула, сегодня ожидается еще несколько волн ракетных ударов.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.