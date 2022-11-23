В Кривом Роге начата спасательная операция по подъему шахтеров — Вилкул

23 ноября, 18:00
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Спасатели на месте вражеского ракетного удара (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Спасатели на месте вражеского ракетного удара (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На фоне массированного ракетного удара по Украине и перебоев с электроснабжением глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт.

«Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт», — говорится в сообщении Вилкула в Telegram.

Глава администрации призвал руководителей предприятий всех форм собственности и видов деятельности отпустить людей домой и помочь добраться лектротранспорт не работает).

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В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и т. п.). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о многочисленных пусках ракет с российских самолетов стратегической авиации Ту-95.

В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — в объекты критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=aTCK48wrp-Q
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Шахта Кривой Рог Война России против Украины

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