В Кривом Роге начата спасательная операция по подъему шахтеров — Вилкул
Спасатели на месте вражеского ракетного удара (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На фоне массированного ракетного удара по Украине и перебоев с электроснабжением глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт.
«Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт», — говорится в сообщении Вилкула в Telegram.
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