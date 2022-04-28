Ситуация в Кривом Роге: российские оккупанты предприняли несколько попыток штурмовых действий, но они были отбиты — Вилкул

28 апреля, 17:48
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Мужчина едет на велосипеде возле противотанкового препятствия в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчина едет на велосипеде возле противотанкового препятствия в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты предприняли несколько попыток штурмовых действий, в том числе с применением бронетехники, штурмовых подразделений.

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«Последние трое суток орки по всей линии столкновения значительно увеличили интенсивность артиллерийского огня. Это и системы залпового огня, минометы, ствольная артиллерия. Было несколько попыток штурмовых действий, в том числе с применением бронетехники, штурмовых подразделений, успешно отраженных нашими солдатами», — сказал он.

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По его словам, сейчас враг понес значительные потери в живой силе и технике.

https://www.youtube.com/watch?v=FRywfsu5MV0

«Линия соприкосновения находится внутри Херсонской области и по разным направлениям – 40 – 50 – 60 км от Кривого Рога. То есть, сегодня мы воюем на далеком периметре нашего региона», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кривой Рог Александр Вилкул Война России против Украины

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