Мошенники создали фейковую страницу Вилкула в Telegram и собирают деньги
Александр Вилкул (Фото:www.facebook.com/OleksandrVilkul)
Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что мошенники создали его фейковую страницу в Telegram и собирают деньги.
«Одна тварь зарегистрировала на мое имя фейковый аккаунт в Телеграмм и собирает деньги от моего имени», — написал он в Telegram.
Вилкул заявил, что никогда не собирал деньги на частные счета.
«Урода будут искать соответствующие службы», — написал он.