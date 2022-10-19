Мошенники создали фейковую страницу Вилкула в Telegram и собирают деньги

19 октября, 15:39
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Александр Вилкул (Фото:www.facebook.com/OleksandrVilkul)

Александр Вилкул (Фото:www.facebook.com/OleksandrVilkul)

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что мошенники создали его фейковую страницу в Telegram и собирают деньги.

«Одна тварь зарегистрировала на мое имя фейковый аккаунт в Телеграмм и собирает деньги от моего имени», — написал он в Telegram.

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Вилкул заявил, что никогда не собирал деньги на частные счета.

Видео дня

«Урода будут искать соответствующие службы», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=pFqRJb7lnVM&t=1034s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мошенники Александр Вилкул Война России против Украины

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