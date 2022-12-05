«Ракеты в воздухе». Есть риски повторных пусков Х-22 в сторону Кривого Рога, часть города без света — Вилкул 5 декабря, 15:09 Вилкул заявил, что часть Кривого Рога без света (Фото:www.facebook.com/OleksandrVilkul)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что есть риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в сторону Кривого Рога, часть города без света.

«Ракеты в воздухе. Плюс риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в нашу сторону. Остаемся в укрытиях. Часть города без света, отключены котельные и насосные», — говорится в сообщении.

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По его словам, систему удерживают на генераторах.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в понедельник днем, 5 декабря, российские оккупанты осуществили очередной запуск ракет по Украине.

Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.