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Вилкул в зеленке: суд Бердянска отпустил из-под ареста нападавшего

Сегодня, 18:24
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Нацкорпус / Facebook

Его отпустили до следующего заседания суда

Горрайонный суд Бердянска избрал меру пресечения главе Нацкорпуса - Бердянск Алесандру Солощенко, которого задержали после нападения на нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального корпуса.

"Голову Национального Корпуса - Бердянск освободили из-под стражи, к следующему судебному заседанию", - сообщили в Нацкорпусе.

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и избрал обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Ранее следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Бердянске,  на площади возле дома культуры Софит Вилкула облили зеленкой.

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Теги:   Бердянск Нападение Национальный корпус Зеленка Александр Вилкул Вилкул

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