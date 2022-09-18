Во время ликвидации последствий теракта РФ на дамбе вблизи Кривого Рога погиб человек 18 сентября, 03:56 Работа по восстановлению дамбы (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что во время ликвидации аварии на дамбе погиб человек.

«По ликвидации последствий террористических актов на гидротехнических сооружениях много говорить не буду, отмечу, что продолжается героическая работа многих сотен криворожан. И результат есть. Но, к сожалению, сегодня на ликвидации аварии погиб работник коммунального предприятия Сансервіс, 38-летний парень, выполняя важное задание. У него, как сейчас у многих гражданских, был свой фронт. И он отстоял его до конца», — сообщил Вилкул.

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Он добавил, что по информации правительства, качество воды в реке Ингулец возвращается к нормальному состоянию.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

На следующий день российские оккупанты снова трижды били ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект, а также по гидротехническим сооружениям.

После серии вражеских атак уровень воды в реке Ингулец начал расти, подтопило более 100 частных домов в Кривом Роге.

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