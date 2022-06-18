Ракетный удар по Кривому Рогу: Вилкул сообщил, что есть потери и сильные разрушения

18 июня, 23:27
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Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу 18 июня (Фото:СВОИ Кривой Рог/Telegram)

Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу 18 июня (Фото:СВОИ Кривой Рог/Telegram)

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу оккупационными войсками есть потери среди населения.

Он также отметил, что в городе есть существенные разрушения после обстрела российских войск.

«Сегодня был прилет нескольких вражеских крылатых ракет в Ингулецкий район Кривого Рога. Я не могу дать всю информацию, но разрушения очень значительные. Есть потери, а среди гражданских — двое пострадавших», — заявил Вилкул.

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Он напомнил, что также оккупанты обстреливали Зеленодольскую и Апостоловскую громады. К счастью, мирные жители оттуда были заранее эвакуированы.

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Днем в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что в результате «прилета» в Кривом Роге, предварительно пострадали два человека.

https://www.youtube.com/watch?v=hky9UpWNl84
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Война в Украине Вилкул Война России против Украины

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