Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог 5 декабря, 02:38 Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)

Глава Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу.

По его словам, в городе прозвучало несколько мощных взрывов.

«Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются», — заявил Вилкул.

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