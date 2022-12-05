Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог
Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)
Глава Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу.
По его словам, в городе прозвучало несколько мощных взрывов.
«Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются», — заявил Вилкул.
27 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры