Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог

5 декабря, 02:38
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Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)

Россия ударила ракетами по Кривому Рогу (Фото:by_Ukraine)

Глава Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу.

По его словам, в городе прозвучало несколько мощных взрывов.

«Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются», — заявил Вилкул.

Видео дня

https://twitter.com/yrmm240/status/1599557468111409154
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27 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры

https://www.youtube.com/watch?v=HoE76qYlBnc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Война в Украине Александр Вилкул Война России против Украины

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