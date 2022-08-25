Оккупанты обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами 25 августа, 05:23 Осколки российского снаряда (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты обстреляли город кассетными боеприпасами.



«Несколько приходов РСЗО Торнадо-С (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются», — сообщил Вилкул.

Он напомнил, что в городе работают все экстренные службы. Жителей Кривого Рога призвали быть осторожными.

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«Очень внимательно смотрим под ноги — могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении — сразу звоним 101 и 102», — сообщил Вилкул.

Ранее Вилкул сообщил, что в Днепропетровской области оккупанты применяют дистанционное минирование и неуправляемые минные заграждения.

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