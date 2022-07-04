Орки продолжают свою деятельность. Российские войска обстреляли две громады в Криворожском районе 4 июля, 00:05 Украинский военный и снаряд армии РФ (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что 3 июля российские войска обстреляли две громады в Криворожском районе Днепропетровской области.

«Сегодня орки продолжили свою террористическую деятельность. В Криворожском районе они обстреляли территорию Зеленодольской громады — Велику Костромку и сам Зеленодольск. Разрушено три дома в дачном поселке. Также были обстреляны приграничные территории Широковской громады, возник пожар на одном из полей. Слава Богу, без потерь», — сообщил Вилкул.

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По его словам, ситуация остается напряженной. Оккупанты систематическо обстреливают мирных людей при помощи РСЗО, ствольной артиллерии, танков, минометов, применяют боевую авиацию.

Вилкул отметил, что в самом Кривом Роге ситуация полностью стабильная и находится под полным контролем Военной администрации и ВСУ.

В субботу, 2 июля, Россия также нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области.



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