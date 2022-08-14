В Днепропетровской области оккупанты применяют дистанционное минирование и неуправляемые минные заграждения — Вилкул
В Днепропетровской области специалисты ГСЧС вместе с военными саперами уже обезвредили более 3600 боеприпасов и мин (Фото:dsns.gov.ua)
В Днепропетровской области оккупанты применяют дистанционное минирование и неуправляемые минные заграждения, заявил начальник Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул в Telegram.
По его словам, враг использует не только кассетные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.
"Он также применяет дистанционные системы минирования и подло устанавливает неуправляемые минные заграждения на территориях населенных пунктов", - написал он.
Вилкул добавил, что это чревато смертельной опасностью и угрозой мирному населению.
По его словам, за полгода специалисты ГСЧС вместе с военными саперами уже обезвредили более 3600 боеприпасов и мин.
Однако, исходя из международного опыта и размера фронта по нашему направлению, разминирование этой территории может занять и несколько лет.
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