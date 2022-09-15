В Кривом Роге объявлена частичная эвакуация, уровень реки Ингулец приближается к историческому максимуму 15 сентября, 00:45 Уровень реки начал повышаться после удара по плотине (Фото:Юрій Кіріяк/Facebook)

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.

«Уважаемые криворожцы, сегодня русня совершила еще один террористический акт. 8 крылатыми ракетами ударила по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге. Попытки — смыть просто водой часть нашего города. Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того чтобы отойти от лишних рисков я прошу жителей некоторых улиц эвакуироваться», — заявил Вилкул.

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В Ингулецком районе призвали эвакуироваться жителей улиц: Штерна, Гжацкая, Склевата, Югоковская, Григорьевская, Земнукова. Место сбора — перекресток Бериславской и Матреновской улиц.

По Центрально-Городскому району: ул. Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходыча, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмарочная, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов. Точки сбора: площадь Освобождения (возле Сильпо), Святониколаевская (Ленина), 27 у Центрально-Городского исполкома, Старовокзальная, 35 (остановка Гараж, в прошлом Урицкого).

«Автобусы будут поданы где-то в 00:30. Вы будете доставлены в школы и детсады. И пока идет ликвидация аварии, можно там побыть. Возьмите с собой документы и ценные вещи», — сообщил Вилкул.

В Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что уровень воды в Ингульце стремительно повышается и приближается к историческому максимуму, угрожая подтоплением населенным пунктам в районе Кривого Рога и северных районов Херсонской области.

«В результате подрыва оккупантами дамбы Карачуновского водохранилища, в г. Кривой Рог наблюдается стремительное повышение уровня воды в г. Ингулец, значение которого приближается к историческому максимуму», — сообщили в организации.



Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.



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