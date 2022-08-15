Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровской области

15 августа, 03:57
Снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что вечером в воскресенье, 14 августа, российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровской области.

В 19:10 российские войска из ствольной артиллерии обстреляли открытую территорию села Большая Костромка Зеленодольской общины. Повреждены дома, линия электропередач и сельхозпостройки. Пострадавших среди мирного населения нет.

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Также российские войска трижды обстреляли Никопольский район. В 19:14 армия РФ произвели три выстрела по береговой линии вблизи села Ильинка Марганецкой городской тергромады.

«В 19:42 еще три выстрела вблизи с. Приднепровское Красногригоревское поселковое общество. По предварительным данным, потерь нет», — сообщил Вилкул.

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https://www.youtube.com/watch?v=2jiaY6Kr41g
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Александр Вилкул Война России против Украины

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